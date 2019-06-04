В законопроекте Зеленского о незаконном обогащении непонятно выписана процедура наказания, – Власенко

Для украинских законодателей очень важно оформить процедуру наказания за незаконное обогащение так, чтобы действительно были наказаны те, кто получили средства незаконным способом. Но на данный момент к законопроекту о незаконном обогащении, который подал Владимир Зеленский, есть вопросы, в частности, относительно процедуры наказания.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK говорил народный депутат Украины Сергей Власенко.

«Я прочитал законопроект Зеленского о незаконном обогащении, как и многие другие. Потому что, в отличие от некоторых коллег, имею хобби и читаю законопроекты. И у меня как у юриста есть вопросы к этому документу», – сказал Власенко.

Он подчеркнул: очень важно с точки зрения законодательной техники оформить процедуру, которая привлекла бы к ответственности людей, которые действительно получили незаконным образом денежные средства в качестве незаконного обогащения. Поэтому нельзя допустить ошибок.

«Надо подходить взвешенно до формулировкам в законопроекте. Потому что президент сейчас предложил наказывать за незаконное обогащение, если оно будет на 20 тысяч необлагаемых налогом доходов граждан больше, чем доходы лица, уполномоченного осуществлять функции государства. Но у меня вопрос. Например, я в 2017 году отчуждал имущество, которое приобрел задолго до прихода в парламент и показал доход в несколько миллионов гривень. А в прошлом году у меня доход, скажем, был 600 тысяч гривень. То есть, к какому доходу и периоду будет приравниваться подобная формулировка в 20 тысяч необлагаемых минимумов – непонятно», – отметил он.

Поэтому он отметил, что будет вносить соответствующие поправки для того, чтобы норма была абсолютно корректной и не было злоупотреблений при ее применении.

«Будет внесена поправка, которая не даст возможности избегать ответственности тем людям, которые получают неправомерную выгоду. Потому что подобные вещи являются своеобразной юридической микрохирургией, которая не может делаться топором, чтобы мы потом не удивлялись, почему оно не работает», – добавил Власенко.

Что же касается законопроекта об импичменте, который также был подан Зеленским, он подчеркнул, что пока не будет решен вопрос с временными следственными комиссиями, специальными прокурорами и следователями, ничего не изменится.

«На самом деле, процедура импичмента достаточно четко выписана в Конституции, там только нет момента создания ВСК и либо избрания или назначения специальных прокуроров и следователей. Если мы этот вопрос решим законом о временных следственных комиссиях, то на самом деле, закон об импичменте по большому счету теряет смысл, с одной стороны. А с другой, до тех пор, пока финальным голосованием по конституционной процедуре импичмента будет три четвертых от состава Верховной Рады, то есть 338 голосов, это тоже все теряет смысл», – рассказал он.

По его словам, это станет мертвой процедурой и ее невозможно будет реализовать до конца, а только можно будет запустить, как механизм политического влияния на президента.

«Я думаю, что было бы честно со стороны президента внести изменения в Конституцию, чтобы уменьшить финальную цифру голосования хотя бы до двух третей. То есть сделать хотя бы 300 голосов для принятия решения или сделать специальную квалифицирующий большинство из 275 голосов. И это было бы корректнее, потому что тогда бы это была более-менее реальная процедура импичмента», – отметил Власенко.

К слову, народные депутаты сегодня отказались включать в повестку дня президентский законопроект об импичменте.

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