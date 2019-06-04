В украинские регионы развозят крупнейшую за последние годы партию сывороток от ботулизма, – Минздрав

204 флакона ботулинических антитоксинов канадского производства, закупленны за государственный счет, едут в регионы.

Приказ о распределении подписан и опубликован на сайте Минздрава Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ранее Украина не имела специальной программы централизованных закупок противоботулинических сывороток. Но отныне МОЗ Украины обеспечивает такие антитоксины за средства государственного бюджета. Благодаря закупкам через международные организации нам удалось привлечь признанных в мире производителей, и впервые была зарегистрирована качественная сыворотка производства Канады. Она будет бесплатно доступна каждому, с кем произошел случай ботулизма и кто в ней нуждается», – заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина.

Партия противоботулинических сывороток закуплена по Программе развития ООН (ПРООН). Антитоксин ботулинический канадского производства является высококачественным продуктом, который авторизован странами со строгими регуляторными органами (US FDA, США и Health Canada, Канада). Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 2 лет.

«ПРООН сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины, чтобы поддержать внедрение медицинской реформы и усилить закупочную способность государства, его систему и процессы, с целью всеобщего медицинского обеспечения граждан, не оставляя никого в стороне. Совместными усилиями мы поставляем в Украину лекарства высочайшего качества, которые соответствуют современным международным стандартам и критериям», – отмечает Дафину Герчева, Постоянный представитель ПРООН в Украине.

Закупленная сыворотка – это гептавалентный антитоксин, то есть лекарственное средство для спасения жизни при инфекционном поражении семью генотипами токсина ботулизма (тип A, В, C, D, E, F, G), в отличие от аналогов, которые обычно имеют только один (тип А) или три генотипа (типы А, В, Е).

Чтобы обеспечить всех пациентов необходимыми лекарствами, потребность каждого региона формировали на базе статистических данных – через расчет среднего количества заболеваний за последние десять лет.

По оперативным сообщениям, с начала года в Украине зарегистрировано 44 случая ботулизма, в результате которых заболело 50 человек. Больше всего случаев ботулизма за этот период зафиксировали в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской областях и г. Киев.

Ботулизм – это пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 7-24 часов после потребления зараженной пищи. Среди них: нарушение ближнего зрения, двоение в глазах, сильно выраженная сухость во рту, трудность глотания, повышенная утомляемость, мышечная слабость, головокружение, кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, послабление стула), а затем – стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор), поражения мышц шеи и конечностей.

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