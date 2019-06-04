В суде ООН рассказали, как Россия манипулирует с толкованием актов терроризма

Юрист Марни Чик, которая представляет Украину на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, объяснила, в чем заключаются манипуляции России в отношении актов терроризма, на которые ссылается Украина в собственном меморандуме по делу «Украина против России».

Как сообщает Европейская правда, об этом сообщила агент Украины в этом деле, заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

Прежде всего Марни Чик отметила, что доказательства Украины по делу свидетельствуют о том, что террористические акты, о которых заявляет Украина, напрямую подпадают под статью 2(1)(a) и (b) конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

«Украина не просто называет акты террористическими, мы собрали достаточное количество доказательств – сотни приложений – для доказательства нарушения согласно статье второй конвенции», – сказала она.

В частности, собраны и предоставлены суду доказательства подтверждающие, что оружие, которое использовалось при бомбардировке гражданских лиц в нарушение конвенции, поступало из России.

Среди манипуляций Чик РФ назвала утверждение РФ, что пытки и убийства гражданских лиц в так называемых «ДНР» и «ЛНР» являются обычными преступлениями, которые не имели цели запугать население.

Более того, Россия утверждает, что в обстреле Мариуполя реальной целью «ДНР-овцев» был контрольно-пропускной пункт и называет его военной целью. Однако есть доказательства, как вечером перед нападением члены «ДНР» обсуждали желание уничтожить Восточный район Мариуполя.

Чик также подчеркнула, что Россия не отрицает осознания террористической деятельности российскими гражданами, которые финансируют «ДНР», «ЛНР» и других преступников в Украине. Кроме того, Россия не выразила возражений относительно квалификации взрывов в Харькове и других украинских городах как преступлений конвенцией о борьбе с терроризмом.

Напомним, международный суд ООН 3 июня начал рассмотрение дела относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Публичные слушания проходят в Гааге с понедельника по пятницу. Слушания посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией.

Ранее Зеркаль заявляла, что поданные Россией возражения РФ по иску Украины к Международного суда ООН направлены на то, чтобы запутать и извратить дело.

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