В России и ОРДЛО находится 120 пленных украинцев

В Российской Федерации и отдельных районах Донецкой и Луганской областей находится 120 пленных украинцев.

Об этом на брифинге рассказала представитель отдела обеспечения деятельности уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая, передают LB.ua.

«У нас около 120 лиц как гражданских, так и военных, которые находятся в местах принудительной изоляции как на территории РФ, так и на территории ОРДЛО», – сообщила Зарецкая.

По ее словам, очень позитивным сигналом для освобождения пленных было проведение Марша в поддержку пленных украинцев 1 июня в Киеве.

Зарецкая отметила, что большой проблемой является психологическое давление на семьи пленных и пиар на этой теме.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.