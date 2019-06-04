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Новости » События 4 июня, 2019, 0:33
В Одесской области мужчина погиб, выпав из кресла на аттракционе

В Белгороде-Днестровском Одесской области на аттракционе порвался механизм страхования, вследствие чего во время движения выпал мужчина и разбился насмерть.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что 41-летний мужчина, который находился в кресле, упал на землю, получив при этом удар деталями оборудования. От телесных повреждений в виде открытой травмы головы он скончался на месте.

Владельцу аттракциона сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

Владелец аттракциона – 41-летний житель Черновцов установил его без разрешительных документов, не согласовав с органом местного самоуправления, не пройдя обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и не обеспечив безопасность посетителей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
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ЧПОдесская областьНацполицияновости Украины
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2019-06-04 01:30 :10