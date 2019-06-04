В Кремле о возвращении Кучмы в ТКГ относительно Донбасса заявили, что он «разбирается в проблематике»

На фоне возвращения экс-президента Украины Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в Кремле заявили, что считают его «авторитетным деятелем».

Об этом сказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, – передает НВ со ссылкой на РИА Новости.

В то же время он добавил, что для урегулирования конфликта важна концептуальная позиция» президента Украины Владимира Зеленского.

«Сам по себе Кучма это, естественно, достаточно авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирается в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства», – заявил спикер Путина.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Леонид Кучма вновь будет представлять Украину в Трехсторонней группе по Донбассу.

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