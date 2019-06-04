В Германии при загадочных обстоятельствах погиб соратник Ангелы Меркель

По сообщениям немецких СМИ, соратник Ангелы Меркель Уолтер Любке умер при загадочных обстоятельствах.

Уолтер Любке, который руководил правительством в Касселе, погиб от огнестрельного ранения в голову в своем собственном саду. Полиция утверждает, что оружия на месте происшествия не нашла, – информирует издание Independent.

Полиция земли Гессен, в которую входит Кассель, рассматривает смерть 65-летнего политика как убийство.

Немецкие СМИ пишут, что политик должен был уйти в отставку в марте этого года, однако, он продлил свой срок пребывания на посту по просьбе своих коллег.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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