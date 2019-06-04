В Брюсселе Зеленский не даст поставить ни одного вопроса, – журналист

Во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не будут иметь возможности задать ему вопросы.
Об этом сообщил собственный корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter, передает Украинская правда.
Журналист рассказал, что Зеленский не собирается давать совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Также Йозвяк пишет, что Зеленский может не отвечать на вопросы во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Первый визит в Брюссель президента Украины и никакой возможности для СМИ задать вопрос?», – отметил журналист.
Добавим, сегодня Зеленский в штаб-квартире НАТО встретится со Столтенбергом.
Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский
Читайте больше новости о: Владимир Зеленский