В Брюсселе Зеленский не даст поставить ни одного вопроса, – журналист

Во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не будут иметь возможности задать ему вопросы.

Об этом сообщил собственный корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter, передает Украинская правда.

Журналист рассказал, что Зеленский не собирается давать совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Также Йозвяк пишет, что Зеленский может не отвечать на вопросы во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Первый визит в Брюссель президента Украины и никакой возможности для СМИ задать вопрос?», – отметил журналист.

Добавим, сегодня Зеленский в штаб-квартире НАТО встретится со Столтенбергом.

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