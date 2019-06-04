В Брюсселе началась первая встреча украинского и польского президентов
В Брюсселе проходит первая двусторонняя встреча Президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом в Twitter сообщает представительство Польши при ЕС.
«Первая двусторонняя встреча президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского началась», – говорится в сообщении.
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