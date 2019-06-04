В Брюсселе началась первая встреча украинского и польского президентов

В Брюсселе проходит первая двусторонняя встреча Президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в Twitter сообщает представительство Польши при ЕС.

«Первая двусторонняя встреча президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского началась», – говорится в сообщении.

Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.