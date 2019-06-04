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Новости » Политика 4 июня, 2019, 22:42
В Брюсселе началась первая встреча украинского и польского президентов

В Брюсселе проходит первая двусторонняя встреча Президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в Twitter сообщает представительство Польши при ЕС.

«Первая двусторонняя встреча президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского началась», – говорится в сообщении.

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БрюссельВладимир ЗеленскийДудамеждународные отношенияновости Украиныновости политики
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2019-06-04 23:36 :25