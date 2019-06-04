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Новости » Общество 4 июня, 2019, 0:56
Умер последний бывший заключенный, выживший в нацистском лагере смерти Собибор

В возрасте 96 лет умер уроженец Украины Семен Розенфельд – последний известный бывший заключенный, выживший в нацистском лагере Собибор.

Об этом сообщили в Еврейском агентстве, передает AFP.

EmmanuelNahshon / Twitter

Глава Еврейского агентства Ицхак Герцог выразил соболезнования в связи со смертью Розенфельда, которого он назвал «настоящим героем».

«Семен сражался с нацистами в составе Красной Армии, а затем был отправлен в лагерь смерти Собибор в качестве военнопленного, где каждый день встречался со смертью до известного восстания», – говорится в заявлении Герцога.

Семен Розенфельд родился в Украине. Воевал в рядах советской армии. Во время боев на территории Белоруссии попал в плен. Он был одним из более чем 50 заключенных концлагеря Собибор, которые пережили Вторую мировую войну.

14 октября 1943 года Розенфельд принял участие в восстании в лагере Собибор. После убийства охранников концлагеря почти 300 пленных Собибора, включая Розенфельда, бежали через колючую проволоку на волю.

Почти 170 заключенных, которые сбежали, были схвачены и расстреляны. Розенфельду удалось укрыться лесу до весны 1944 года, после он вернулся в ряды Красной Армии.

«Я не боялся. У меня не было времени думать об этом. Я хотел выжить», – рассказывал Розенфельд о побеге.

После войны Розенфельд вернулся в Украину и эмигрировал в Израиль в 1990 году.

В период с мая 1942 года по лето 1943 года в лагере Собибор, который находился в оккупированной нацистами Польше, погибло около 250 тысяч евреев. Нацисты уничтожили лагерь Собибор, чтобы скрыть следы своих преступлений.
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нацизмновости УкраиныСобиборСемен Розенфельд
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2019-06-04 01:31 :05