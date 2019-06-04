Украинцы на сайте Президента собирают подписи за срочную отставку Авакова

На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о немедленном отстранении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом говорится в разделе «Электронные петиции» на сайте главы государства.

Автором петиции «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова» выступил Роман Василенко.

Отметим, что для рассмотрения президентом петиция должна набрать более 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

Сейчас собрано уже 4976 голосов.

Петиция датирована 2 июня.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутри-мозговой гематомы, перелома височной кости. Было установлено наличие у мальчика проникающих огнестрельных повреждений головы.

По подозрению в ранении ребенка задержали двух полицейских, которые в нетрезвом состоянии выстрелили из огнестрельного оружия в ребенка.

В понедельник, 3 июня, мальчик умер в больнице.

В тот же день начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценового подал в отставку.

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