Украинцы на сайте Президента собирают подписи за срочную отставку Авакова

На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о немедленном отстранении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Об этом говорится в разделе «Электронные петиции» на сайте главы государства.
Автором петиции «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова» выступил Роман Василенко.
Отметим, что для рассмотрения президентом петиция должна набрать более 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
Сейчас собрано уже 4976 голосов.
Петиция датирована 2 июня.
Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутри-мозговой гематомы, перелома височной кости. Было установлено наличие у мальчика проникающих огнестрельных повреждений головы.
По подозрению в ранении ребенка задержали двух полицейских, которые в нетрезвом состоянии выстрелили из огнестрельного оружия в ребенка.
В понедельник, 3 июня, мальчик умер в больнице.
В тот же день начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценового подал в отставку.