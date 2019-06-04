Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы, однако с дождями, – синоптик

Завтра, 5 июня, в Украине ожидается +24+29 градусов, на Востоке и Юге +28+33 градуса. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди и ливни, возможен град.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«5-го июня Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы: завтра днем ожидается +24+29 градусов, на Востоке и Юге +28+33 градуса», – пишет синоптик.

По ее словам, во Франции, Великобритании и местами даже в Испании и Португалии в среду холодно до +10+15 градусов. Еще и с дождями.

Синоптик отметила, что в большинстве областей Украины завтра снова кратковременные дожди или ливни, грозы, во время гроз шквалы и возможен град.

Северо-восточная часть Украины, Сумщина, Харьковщина, побудут без существенных осадков.

А уже в среду в восточных областях предполагается порывистый до сильного, ветер!

В Киеве завтра местами ожидается дождь и гроза, температура воздуха ближайшей ночью +17+19 градусов, завтра днем будет ниже +30-ти, предполагается в столице +25+27 градусов.

«Пейте побольше полезной жидкости, одевайте натуральные и светлые ткани, купите термальную водичку брызгать на себя и симпатичного соседа в транспорте, вычесывайте котов и поставьте им в помещении в разных местах побольше мисок со свежей водой. Лето раскручивается», – резюмировала Диденко.

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