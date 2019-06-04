Ученые зафиксировали нашествие насекомых в Киеве

На днях в Киеве обнаружено аномальное количество бабочек.

Об этом говорится на странице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook.

В Минприроды Украины повышенную активность бабочек связывают с миграцией. Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать скорости до 50 км/час и за сутки они преодолевают 500 км. Маршрут бабочки репейницы прокладывают от Северной Африки до Украины и других стран северной Европы.

Эти бабочки пролетают гигантские расстояния и на севере Африки зимой откладывают яйца. На этом летний жизненный полет бабочек заканчивается.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.