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Новости » Киев 4 июня, 2019, 9:25
Ученые зафиксировали нашествие насекомых в Киеве

На днях в Киеве обнаружено аномальное количество бабочек.

Об этом говорится на странице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook.

В Минприроды Украины повышенную активность бабочек связывают с миграцией. Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать скорости до 50 км/час и за сутки они преодолевают 500 км. Маршрут бабочки репейницы прокладывают от Северной Африки до Украины и других стран северной Европы.

Эти бабочки пролетают гигантские расстояния и на севере Африки зимой откладывают яйца. На этом летний жизненный полет бабочек заканчивается.
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КиевэкологияМинприродыновости Украины
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2019-06-04 09:39 :25