Треть молодых украинцев до сих пор не знает, как началась война на Донбассе, – исследование

Треть украинцев мало что знает о начале вооруженного конфликта на Донбассе, говорится в исследовании ресурса «Детектор Медиа».

Об этом сообщает Укринформ.

«В современных условиях молодежь, как социальная группа, как социальный слой населения, она является и наиболее действенной, наиболее решительным, самым сильным звеном общества, с одной стороны. Так и наиболее слабой. Поскольку у части молодежи еще не до конца сформированы какие-то представления», – отметил координатор образовательного проекта Мининформполитики «Пленники Кремля» Александр Кантур.

По его мнению, основная причина ошибочного мнения о конфликте на Востоке – это следствие непрерывной работы российской пропагандистской машины со стороны РФ.

«Пленники Кремля» – это образовательный проект направлен на национально-патриотическое воспитание молодежи. В течение 2018-2019 года были проведены встречи со студентами 37-ми учебных заведений в разных регионах Украины. На встречах каждый желающий имел возможность узнать, как начиналась война на Востоке страны, а также задать свой вопрос.

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