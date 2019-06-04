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Новости » Политика 4 июня, 2019, 21:24
Суд ООН в Гааге продолжит слушание дела Украина против России 6 июня

6 и 7 июня международный суд ООН заслушает дополнительные доводы и возражения Украины и РФ в деле относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию пресс-службы суда.

«Основной задачей сегодня было дать ответы на возражения российской стороны о наличии юрисдикции суда. Российская делегация будет выступать в четверг, то есть будет их реакция на нашу позицию, и Украина получит право выступить со своими комментариями в пятницу. Мы чувствуем себя уверенно и получаем еще возможность в пятницу дать дополнительные аргументы, в зависимости от того, какая будет линия у россиян в четверг», – так посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов, который является также заместителем агента Украины в Международном суде ООН, прокомментировал Укринформу дальнейший ход дела.

Как сообщалось, в Гааге в течение двух дней проходили слушания в Международном суде ООН относительно предварительных возражений Российской Федерации (юрисдикции) в деле о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Первого дня свои аргументы приводила Россия. Сегодня выступали представители Украины. Завтра в судебных слушаниях объявлен перерыв. Стороны будут готовиться ко второму раунду.

Если аргументы Украины убедят Международный суд ООН, суд сможет перейти к рассмотрению дела по существу.
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