Студенты в Уэльсе нашли древний топор: ему 6 тысяч лет

Команда сотрудников и студентов из Университета Уэльса Тринити Сент-Дэвид проходила практику в поисках средневековых артефактов, а обнаружила каменный топор.

Возраст находки - до 6 тыс. лет, пишет Новое Время со ссылкой The History Blog.

Полированную верхнюю часть каменного топора нашли в котловане в центральном Уэльсе, где студенты проходили практику на курганах. Большинство артефактов, обнаруженных в этой области, относятся к средневековью, поэтому открытие неолитического каменного топора в прекрасном состоянии стало счастливой неожиданностью.

Доктор Мартин Бейтс, геоархеолог из Университета Уэльса, Тринити Сент-Дэвид, сказал: «Проведение подобных раскопок является важной частью нашего обучения здесь, в Лампетери, и предоставление нашим студентам возможность получить навыки, необходимые археологу, очень важны. Когда мы начали наши раскопки, мы не ожидали найти артефакты неолита, так что это бонус для команды. Надеемся, что в следующем году мы сможем вернуться с новой группой студентов и продолжить исследование этого важного фрагмента истории».

Джо Нил, студент-археолог второго курса, был тем счастливчиком, который нашел каменный топор. Он прокомментировал: «Это замечательная находка для нас, я не мог надеяться найти что-то лучше. Это мои первые раскопки и первый раз, когда я что-то нашел».

Доктор Рос Коард, старший преподаватель археологии, отметил, что в этом районе еще никогда не находили цельную головку топора. Более того, этот артефакт очень хорошо отшлифован и у него все еще хорошо отполированный край.

«Странно, но это оружие, скорее всего, было намеренно выброшено на насыпи», – добавил Рус Коард.

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