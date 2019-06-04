Стало известно, когда могут встретиться Зеленский с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который запланирован на 28-29 июня.

Как информирует РБК-Украина, об этом заявил внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в эфире «Радио Свобода».

По словам советника, факт того, что администрация Трампа первой пригласила Зеленского в Вашингтон для проведения встречи, свидетельствует о том, что «Зеленскому предоставлен определенный кредит доверия от США».

«Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть с мертвой точки сложные и для них, в том числе, вопросы», – сказал Тизенгаузен, предположив, что одним из катализаторов предстоящей встречи президентов стало расследование против украинской газовой компании Burisma Holdings.

«В этом деле фигурирует сын Джо Байдена. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа», – считает Тизенгаузен.

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