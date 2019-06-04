СМИ: Усик рассчитывает на бой с победителем реванша Руис – Джошуа

Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк рассказал о перспективах украинца в супертяжелом весе.

Александр Усик в статусе суперчемпиона имеет право на бой с обладателем титула по версии WBO. До недавнего времени этот пояс находился в руках британца Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), но на прошлой неделе он нокаутом проиграл мексиканцу Энди Руису (33-1, 22 КО) и сложил с себя полномочия чемпиона мира.

«Что случилось с Джошуа? Очевидно одно: если бой проигран, то при подготовке и в самом бою однозначно были допущены какие-то ошибки. Он не использовал свои преимущества. Если британец сможет оправиться от психологической травмы, то в матче-реванше, который, как я думаю, пройдет в конце этого года, он однозначно будет фаворитом.

Кто бы не победил в матче-реванше между Джошуа и Руисом, он будет вынужден провести обязательную защиту пояса WBO. Мы рассчитываем, что этим претендентом будет Александр Усик», – говорит промоутер Усика Александр Красюк.

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