Сближение «Батькивщины» с Опоблоком: в Верховной Раде заметили «дрейф» Тимошенко

Заявление Юлии Тимошенко про «чистый лист» – это комплимент России, что «мы вас слышим».

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция Радикальной партии) Оксана Корчинская.

Нардеп, комментируя процитированное лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко заявление спикера Думы РФ Валентины Матвиенко относительно переговоров с РФ «с чистого листа», заявила, что удивлена «перекрашиванием» украинских политиков.

«Я думала, что Тимошенко будет все же по центру, ближе к правым идти, если честно. Я сейчас удивлена, как она перевертывается в своей риторике, и уже она заходит ближе к Оппозиционному блоку. Не думала, что это будет так резко, потому что она всегда утверждала, что она – патриотический деятель», – заявила Оксана Корчинская.

Нардеп убеждена, что такой «дрейф» Тимошенко связано исключительно с выборами.

«Чистый лист» – это комплимент России, что «мы вас слышим». Перевожу. «Мы вас услышали», – сказала госпожа Тимошенко», – заявила Оксана Корчинская и подчеркнула, что такие заявления – это исключительно борьба за избирателя.

Напомним, лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко во время Согласительного совета 3 июня заявила, что заложники в РФ брошены сейчас на произвол судьбы, ведь никаких переговоров относительно них никто не ведет. Тимошенко процитировала слова спикера Думы РФ Валентины Матвиенко относительно того, что переговоры следует начать «с чистого листа».

На эти слова остро отреагировала первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко, которая раскритиковала Юлию Тимошенко за цитирование военного преступника.

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