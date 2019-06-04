Самолет, вылетевший из Киева, аварийно приземлился в Таллинне

Самолет эстонской авиакомпании Nordica из-за поломки шасси вечером 4 июня совершил аварийную посадку в Таллиннском аэропорту.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ERR.

На борту самолета находилось 35 человек и четверо членов экипажа.

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Холтс сказала, что все пассажиры эвакуированы.

04.06.19 kell 18:08 Tallinna lennujaam ,Tallinn, lennuk maandus kõik on korras. — Politsei (@Politsei) 4 июня 2019 г.

О пострадавших не говорится.

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