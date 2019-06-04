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Новости » События 4 июня, 2019, 20:15
Самолет, вылетевший из Киева, аварийно приземлился в Таллинне

Самолет эстонской авиакомпании Nordica из-за поломки шасси вечером 4 июня совершил аварийную посадку в Таллиннском аэропорту.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ERR.

На борту самолета находилось 35 человек и четверо членов экипажа.

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Холтс сказала, что все пассажиры эвакуированы.

О пострадавших не говорится.
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авиановости УкраиныТаллинн
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2019-06-04 20:45 :11