Самолет, вылетевший из Киева, аварийно приземлился в Таллинне
Самолет эстонской авиакомпании Nordica из-за поломки шасси вечером 4 июня совершил аварийную посадку в Таллиннском аэропорту.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ERR.
На борту самолета находилось 35 человек и четверо членов экипажа.
Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Холтс сказала, что все пассажиры эвакуированы.
04.06.19 kell 18:08 Tallinna lennujaam ,Tallinn, lennuk maandus kõik on korras.— Politsei (@Politsei) 4 июня 2019 г.
О пострадавших не говорится.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.