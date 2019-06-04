Саакашвили может присоединиться к команде Зеленского, – Стефанчук

Команда президента Владимира Зеленского сейчас формируется. А вопрос о возможном сотрудничестве с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили будут обсуждать.

Об этом рассказал представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, передает Liga.net.

«Что касается Саакашвили, то этот вопрос будут обсуждать», – сказал он.

По его словам, команде президента пока формируют. Туда хотят пригласить как можно больше «интересных людей».

Основное требование – новые люди с новыми идеями и подходами.

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