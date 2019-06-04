С родителями убитого 5-летнего мальчика работают социальные службы

С родителями погибшего от пули 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова сейчас работают социальные службы.

Об этом рассказал Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба во время брифинга, передает Громадське.

«Социальные службы вовлечены, работают с родителями. Понятно, что помочь очень трудно и это надо пережить. И нужна поддержка всего общества. Здесь важно, чтобы близкие и родные были рядом, а социальные службы также работают с родителями [...] Сейчас очень трудно помогать родителям, потому что, к сожалению, умер ребенок, и сейчас они готовятся к похоронам», – рассказал чиновник.

Ранее сообщалось, что суд взял под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько.

Напомним, 5-летний Кирилл Тлявов умер в больнице 3 июня.

31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой ЦРБ» доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговым гематомой и переломом височной кости. В больнице У ребенка обнаружили пулевое ранение и направили в медучреждения Киева.

Сейчас основная версия, что ребенка случайно ранили сотрудники полиции, которые навеселе во внерабочее время стреляли неподалеку от места, где гулял мальчик. Обвох подозреваемых задержали.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура переквалифицировала подозрения на статью об умышленном убийстве.

Президент Владимир Зеленский пообещал справедливое наказание для виновных в смерти 5-летнего ребенка.

Вечером 3 июня под зданием МВД в Киеве устроили акцию с требованием справедливого расследования убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

В МВД сообщили об отстранении от выполнения служебных обязанностей руководства подразделения полиции в Переяслав-Хмельницком.

Кроме того, в связи с инцидентом Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.

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