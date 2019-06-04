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Новости » События 4 июня, 2019, 9:12
Руководитель полиции Киевщины подал в отставку из-за гибели мальчика
Дмитрий Ценов. Фото: Гонтарь Владимир/УНИАН
Дмитрий Ценов. Фото: Гонтарь Владимир/УНИАН

Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

Об этом поздно вечером 3 июня сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, информирует МВД Украины.

«Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министром это решение было поддержано», – заявил Князев.

Дмитрий Ценов отметил, что несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области.

«Прежде всего хочу выразить соболезнование относительно утраты родителями сыночка. Как руководитель полиции в Киевской области я несу ответственность за действия моих подчиненных. Я написал рапорт о моем увольнении и прошу главу Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашей страны, в ООС», – заявил Дмитрий Ценового.

3 июня стало известно, что 5-летний мальчик, которого, по данным следствия, патрульные полицейские ранили в Переяславе-Хмельницком на Киевщине, умер в больнице.
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Дмитрий Ценовновости УкраиныПереяслав-Хмельницкий
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