Россия обжалует выплату компенсации за аннексию Крыма

Российская Федерация обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам ряда украинских нефтяных компаний, которым РФ обязали выплатить компенсацию за оккупацию Крыма, что привело к потере оборудования и месторождений.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции России, передает Укринформ.

«27 мая 2019 г. Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний Укрнафта и Стабил и других. 31 мая 2019 года Суд подтвердил получение заявлений», – говорится в сообщении.

Уточняется, что иски были поданы на основании «соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций». В Москве считают иски неправомерными, поскольку они якобы «противоречат как нормам двустороннего соглашения между Россией и Украиной, так и другим нормам и принципам международного права». В Министерстве юстиции России также утверждают, что оккупированный полуостров якобы является «суверенной территорией РФ», а инвестиции истцов «были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию».

16 апреля Международный арбитражный суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» 44,4 млн долларов компенсации за экспроприацию инвестиций украинской компании на территории АР Крым, а также более 3,5 млн долларов арбитражных расходов. Россия отказалась признавать решение.

Украинские нефтяные компании, среди которых крупнейший производитель нефти «Укрнафта», подали против России в суд в связи с аннексией Крыма и потерей сети автозаправок.

После аннексии РФ конфисковала инфраструктуру этих компаний и перевела их заправки в свою собственность.

Компании утверждают, что Россия нарушила Соглашение между украинским и российским правительствами о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. «Укрнафта» потребовала компенсации в 50 млн долларов, остальные 11 компаний – еще 47 млн.

26 июля 2017 года в Арбитражный суд со штаб-квартирой в Женеве признал, что он компетентен выносить решения по выдвинутым России претензиями. 18 октября Лозаннский суд отклонил апелляцию России и признал юрисдикцию Женевского арбитража в делах.

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