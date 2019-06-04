Разрешение наблюдать за выборами получили уже 163 организации, – ЦИК

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение 163 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных парламентских выборов 21 июля и завершила этот процесс.

Об этом говорится в переданном Укринформу сообщении ЦИК.

«Сегодня, 4 июня, Комиссия завершила процесс предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Такое разрешение получили 163 общественные организации», – говорится в сообщении.

На заседании во вторник ЦИК, в частности, предоставила предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов 28 общественным организациям.

Напомним: внеочередные парламентские выборы состоятся в Украине 21 июля.

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