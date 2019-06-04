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Новости » События 4 июня, 2019, 8:37
Писал о сложностях в полиции: почему патрульного наказали за информацию в Фейсбуке?

Сперва он писал о сложностях в полиции, и после этого его почти уволили с работы. Столичный полицейский судится со своими работодателями. Он уверен, что руководство обиделось на его посты в социальных сетях.

Об этом говорится в программе «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Антон служил в рядах патрульной полиции с 2015 года. Вспоминает, тогда было непросто: взятки, низкая зарплата и ненормированный рабочий день. Про все это он решил писать в соцсетях.

«В Фейсбуке у меня небольшой круг общения, но при встрече каждый человек интересовался ходом событий в полиции. Поэтому я и решил делать записи», – отметил полицейский Антон Снежков.

После третьего сообщения парень попал на ковер к руководству.

«Меня отправили в наряд охранять административное здание, открывать дверь. Это задание было из-за постов в Фейсбуке», – рассказал Антон Снежков.

А дальше Антона вообще перевели в другое подразделение – в Лисичанск, что на Луганщине. Руководство объяснило, что на Донбассе не хватает работников. С таким приказом полицейский не согласился и обратился в суд.

«Суд состоится по упрощенной процедуре, без двух сторон», – возмущается Антон Снежков.

В департаменте патрульной полиции сообщили, что сейчас проводится служебное расследование относительно информации, которую публиковал Антон Снежков на личной странице в Фейсбуке.

В Лисичанск парень так и не поехал. А суд решает, законно ли его перевели. Антон говорит, к волоките он готов.

Напомним, Facebook подал в суд на двух украинцев за незаконный сбор личных данных.

Марьям Эль Хассан Али, «Первые о главном»
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2019-06-04 09:39 :15