ПЦУ опубликовала видео, где зафиксирована ликвидация УПЦ КП

Поместная Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Соответствующее видео расположено на youtube-канале ПЦУ.

«Аудио и видео, которые опровергают утверждение, что «такого Собора не было», – говорится в комментарии под записью.

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