Премьер Италии пригрозил уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что готов уйти в отставку, если партии Лига Севера и Движение пяти звезд с руководящей популистской коалиции не достигнут согласия.

«Я прошу обе эти политические силы сделать выбор и сказать, хотят ли они, как и раньше выполнять обязательства в рамках работы правительства», – цитирует его заявление AFP.

По словам Конте, если партии не прекратят свои споры, то он готов сложить свой мандат.

Отношения между Лигой Севера и Движением пяти звезд ухудшились во время избирательной кампании в Европарламент.

На европейских выборах Лига Севера обогнала партнеров по коалиции с 34% голосов, породив слухи о том, что лидер Лиги Маттео Сальвини может отказаться от коалиции.

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