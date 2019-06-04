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Новости » Мир 4 июня, 2019, 8:16
Помпео: Россия недостаточно сотрудничает в расследовании катастрофы MH17

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия недостаточно активно сотрудничает в расследовании катастрофы малайзийского Boeing над Украиной в 2014 году.

С таким утверждением глава американской дипломатии выступил в интервью нидерландскому телеканалу RTL.

«Нет, им нужно сделать больше», – заявил Помпео, отвечая на вопрос о том, достаточно ли Россия сотрудничает в расследовании.

«Россия должна отчитаться о том, что произошло, и я так понимаю, это тот процесс, который сейчас происходит. Я надеюсь, что Россия поймет, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в ее же собственных интересах», – утверждал он.
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новости мираМайк ПомпеоMH17
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2019-06-04 09:39 :15