Под МВД акция «Безнаказанность убивает» - люди снова принесли игрушки и требуют отставку Авакова

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались активисты. Они требуют отставки главы МВД Арсена Авакова из-за смерти 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают полицейского.

Видео с места происшествия опубликовал в Facebook народный депутат Егор Соболев, сообщает Украинская правда.

На записи видно, что возле МВД собралось много людей. Они жгут что-то очень дымное, активисты скандируют «Аваков – собака» и «Авакова в отставку».

Сам Соболев на камеру призвал небезразличных присоединяться к акции протеста.

Как сообщает в Twitter ОО «Центр противодействия коррупции», акция называется «Безнаказанность убивает». Аналогичные митинги сейчас проходят в других крупных городах Украины, в частности в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницкому, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде и Николаеве.

«Люди снова принесли игрушки под МВД. Те, что были вчера – утром убрали, а надписи про Арсена Авакова оперативно стерли», – рассказывает ГПК.

По данным организации, украинцы массово несут игрушки и цветы к управлению полиции в память об убитом Кирилле Тлявове.

Напомним: 1 июня ГБР сообщил, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.

Сотрудники полиции сначала утверждали, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

Однако после операции стало известно, что мальчик не упал, а имеет проникающее огнестрельное ранение.

После этого полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия и обнаружили «гильзы от патронов Флобера стаканчики и банки».

В полиции Киевщины 1 июня изложили свою версию событий, мол, сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе «пристреливал» ружье и «случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок».

По данным прокуратуры, сотрудники патрульной полиции 31 мая во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем решили развлечься, постреляв из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам в месте, где могли находиться люди.

Правоохранителей, которые стреляли, задержали, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Бабушка пострадавшего мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.

Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.

3 июня мальчик скончался в Киевском городском центре детской нейрохирургии.

Позже действия работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого переквалифицировали на умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору. Им грозит пожизненное заключение.

4 июня Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца без возможности внесения залога Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Прокуроры утверждают, что именно Приходько совершил выстрел, который и стал причиной гибели ребенка.

Такой же меру пресечения суд избрал и другому подозреваемому Владимиру Петровцю.

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