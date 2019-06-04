Патрульным, от выстрела которых погиб мальчик на Киевщине, грозит пожизненное заключение

Двум полицейским, от выстрела которых погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком на Киевщине, грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщила в комментарии пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гаёвская, пишет Укринформ.

В частности, она проинформировала, что после смерти мальчика 3 июня прокуратура переквалифицировала инкриминируемое преступление полицейским. Сейчас им объявили подозрение в совершении преступления по п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство малолетнего ребенка), а также ч. 2, 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия).

«В совокупности за эти преступления им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», – сказала она.

Гаёвская добавила, что прокуратура будет ходатайствовать в Голосеевском райсуде Киева об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, 31 мая в реанимационное отделение «Переяслав-Хмельницкой ЦРБ» доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости. В больнице У ребенка обнаружили пулевое ранение и направили в медучреждение Киева.

Основная версия, что ребенка случайно ранили сотрудники полиции, которые навеселе во внерабочее время стреляли неподалеку от места, где гулял мальчик. Обоих подозреваемых задержали.

3 июня стало известно, что 5-летний мальчик, которого, по данным следствия, патрульные полицейские ранили в Переяславе-Хмельницком на Киевщине, умер в больнице.

Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью мальчика, которого ранили полицейские.

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