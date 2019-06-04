«Партия мэров» имеет шансы на преодоление 5% барьера, – эксперты

«Партия мэров», которая будет участвовать в парламентских выборах под брендом «Доверяй делам», имеет шансы на преодоление 5% барьера и прохождения в парламент.

Об этом на своей странице в Facebook написали ряд украинских политологов, комментируя съезд партии «Доверяй делам», который прошедший 2 июня в Харькове, сообщают «Украинские новости».

Как отмечает на своей странице в Facebook политолог Юрий Гаврилечко, «партия мэров» имеет серьезный потенциал как на Западе страны, так и на Востоке, так как в ее основе лежит социально-экономическую повестку дня.

«До сих пор основные партии в Украине были партиями элит того или иного региона. Так, во времена Кучмы были «днепропетровские», за Януковича – «донецкие», а за Порошенко – «винницкие». В результате их деятельности страна раскалывалась на части. А захода в парламент партии региональных может привести к обратному результату – усиление интеграции регионов и повышение их связи», – пишет Гаврилечко.

По мнению руководителя центра «Третий сектор», политолога Андрея Золотарева, «партия мэров» может рассчитывать на преодоление 5% барьера.

«Сумма потенциалов политических машин мэров и региональных позволяет партии рассчитывать на преодоление 5% барьера. А ведь есть еще и большой отряд мажоритарщиков. Даже с учетом возможных потерь представительство «ДД» в Раде наверняка будет», – считает руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Как отмечает директор Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко, появление в украинском политикуме партии местных элит будет полезной для дальнейшей децентрализации.

«Лидеры «Доверяй делам» уже неоднократно демонстрировали умение выстраивать отношения с центром, независимо от политического режима. Поэтому теоретически эта партия имеет серьезный электоральный потенциал в различных регионах Украины и далеко за пределами треугольника Харьков-Одесса-Ужгород», – пишет Белашко.

Как сообщалось ранее, городские головы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах.

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