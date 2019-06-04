Отделы ведения реестра избирателей начали прием заявлений о временном изменении места голосования

Отделы ведения государственного реестра избирателей напоминают о начале приема заявлений от граждан относительно временного изменения места голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Заявление о временном изменении места голосования можно подать до 15 июля 2019 года включительно.

Об этом сообщила пресс-служба ЛГС.

При подаче заявления необходимо предъявить паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины, если лицо приобрело гражданство Украины недавно. При этом, документов, подтверждающих необходимость изменения места голосования, к заявлению приобщать не нужно.

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