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Новости » Политика 4 июня, 2019, 23:02
Отделы ведения реестра избирателей начали прием заявлений о временном изменении места голосования

Отделы ведения государственного реестра избирателей напоминают о начале приема заявлений от граждан относительно временного изменения места голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Заявление о временном изменении места голосования можно подать до 15 июля 2019 года включительно.

Об этом сообщила пресс-служба ЛГС.

При подаче заявления необходимо предъявить паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины, если лицо приобрело гражданство Украины недавно. При этом, документов, подтверждающих необходимость изменения места голосования, к заявлению приобщать не нужно.

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2019-06-04 23:36 :43