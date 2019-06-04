Оружие, из которого стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, прячут, – адвокат потерпевших

Следственный судья сегодня на заседании справедливо применил меру пресечения в виде содержания полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца в следственном изоляторе сроком 60 суток. Ведь, пока следствие не установило, из чего именно стреляли. Вероятно, оружие прячут. Хотя свидетели говорят, что его видели.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK рассказал адвокат семьи умершего ребенка из Переяслав Хмельницкого Александр Щербина.

«Сейчас ребенок находится в морге, где проводятся следственные действия по удалению пули. Это, если говорить о том, что касается обстоятельств совершенного преступления в Переяслав Хмельницком, а также непосредственно того, что происходит сейчас», – сказал Щербина.

Он отметил, что следственный судья Чередниченко справедливо применил меру пресечения в виде содержания полицейских Приходько и Петровца в следственном изоляторе сроком на 60 суток. Ведь продолжаются следственные действия.

«Предварительная квалификация данных преступлений звучит как хулиганство с применением оружия, а также непреднамеренное убийство. Эта квалификация является предварительной и сейчас продолжаются следственные действия представителями Государственного бюро расследований», – прокомментировал он.

По его словам, потерпевшие также будут настаивать на ответственности не только задержанных полицейских. Ведь пока так и не нашли оружия, из которого стреляли.

«Мы, как представители потерпевших, видим, что определенные свидетели могут потенциально стать подозреваемыми в рамках данного уголовного производства. Что же до оружия, его прячут, поэтому пока не установлено, из чего именно стреляли. Ведь представителями ГБР был проведен ряд обысков, и это оружие не обнаружили. Однако показаниями свидетелей закреплено то, что это оружие было и фигуранты этого уголовного дела стреляли по банкам в людном месте. И такое сокрытие улик и деталей преступления было с самого начала», – подчеркнул Щербина.

Также появилась информация, что среди стрелявших, был подросток, сын одного из задержанных полицейских. Свидетели утверждают, что он также стрелял.

«Действительно, одним из присутствующих был несовершеннолетний ребенок, также осуществлявший выстрелы. Это подтверждается протоколом воспроизведения событий. Поэтому сейчас проверяются и эти факты. Сейчас же мы говорим о «хулиганке». Я ее расцениваю, как применение оружия в нетрезвом состоянии. Именно это я могу сейчас точно сказать. Относительно другого будет проводиться досудебное расследование. Возможно, будет варьироваться квалификация», – подчеркнул адвокат.

Напомним, Голосеевский райсуд столицы избрал меру пресечения полицейским, от выстрела которых погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком на Киевщине. Ивана Приходько и Владимира Петровца взяли под стражу на 2 месяца.

Также за убийство мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от выполнения служебных обязанностей.

К слову, еще вчера, 3 июня, после сообщения о том, что ребенок умер, под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, застреливших 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Читайте больше новостей на тему: убийство мальчика

Читайте больше новости о: убийство мальчика

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.