Несмотря на дожди, температура воздуха прогреется до 30 и выше, – синптики

В Украине в среду, 5 июня, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем поднимется до 31°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«5 июня переменная облачность. В большинстве областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах (кроме востока и севера) град и шквалы 15-20 м/с, в центральных и южных областях местами значительные дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с», – говорится в сообщении.

Температура ночью составит 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, на юге и востоке страны до 31°.

В следующие два дня, 6-7 июня, сохранится переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами (на севере Левобережья и в восточных областях местами), днем в западных, центральных и южных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 25-30°, в западных областях 23-28°.

В течение 8-9 июня также ожидаются кратковременные дожди (преимущественно небольшие), грозы.

Температура ночью 14-20°, днем 26-32°, на западе страны 21-27°.

В Киеве и Киевской области 5 июня местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью в столице 16-18°, днем 25-27°; по области ночью 13-18°, днем 23-28°.

На 6-7 июня в Киеве синоптики также прогнозируют кратковременные дожди с грозами (7 июня местами). Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью составит 13-18°, днем 25-30°.

В течение 8-9 июня в Киеве, по данным синоптиков, также кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.