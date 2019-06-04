НБУ через суды пытается вернуть из обанкротившихся банков 37 млрд грн

Национальный банк Украины в 2014-2018 годах инициировал 115 судебных исков с целью возврата предоставленных обанкротившимся банкам кредитов на общую сумму 37 миллиардов гривен.

Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины по 2018 год, опубликованном 4 июня.

«В течение 2014-2018 годов мы инициировали подачу 115 судебных исков с целью возврата неплатежеспособными банками задолженности по кредитным договорам за счет активов имущественных и финансовых поручителей. Общая сумма исковых требований составляет 37 млрд грн», – сообщают в Нацбанке.

Там отмечают, что против финансовых поручителей по кредитам НБУ начали 10 судебных процессов на общую сумму 11 миллиардов гривен, а против имущественных поручителей – 105 процессов на 105 миллиардов гривен.

При этом в течение 2018 года Нацбанк смог погасить задолженность обанкротившихся банков лишь на 2,6 миллиарда гривен.

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