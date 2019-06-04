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Новости » Регионы 4 июня, 2019, 12:40
На Закарпатье три дня продлятся международные соревнования бригад экстренной медицинской помощи

Три дня подряд, с 5 до 7 июня, Закарпатье будет принимать всеукраинские соревнования бригад экстренной медицинской помощи с международным участием.

Принять участие в соревнованиях вызвались 43 бригады из всех областей Украины, а также из Румынии, Литвы, Латвии, Словакии, Польши.

Закарпатье в этом году стало хозяином ралли, поскольку в прошлом году в Черкассах первое место завоевала бригада Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи.

Базой нынешних соревнований будет с. Яноши Береговского района. Оттуда 5 июня колонна из 33 автомобилей «скорых» прибудет в Ужгород. Здесь в 9.30 на пл. Народной состоится торжественное открытие соревнований.

Следовательно, в Ужгороде начнется научно-практическая конференция «Экстренная медицинская помощь и медицина катастроф в условиях мирного и военного времени» первый этап соревнований водителей в Ужгородском аэропорту.

6 и 7 июня на Береговщине пройдут основные соревнования команд в максимально приближенных к реальным условиях, награждение победителей и церемония закрытия соревнований, – информируют в департаменте здравоохранения Закарпатья.
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Закарпатская областьмедицинская помощьсоревнованияновости Украины
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