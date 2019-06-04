На Донбассе ранен украинский защитник

Российские оккупанты с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Один боец получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

«С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня, при этом один раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм с общим расходом 20 мин. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений со станковых противотанковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия», – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил, из них: вблизи города Авдеевка с направления населенного пункта Спартак – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Опытное с направления населенного пункта Спартак со станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг с направления населенного пункта Садовый из снайперского оружия обстрелял позиции наших защитников вблизи поселка Золотое-4.

«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», – проинформировали в штабе, подчеркнув, что на обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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