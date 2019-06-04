Музыка и литература: Во Львове состоится международный музыкальный фестиваль LvivMozArt

Тема нынешнего, уже третьего по счету, мероприятия – Музыка и Литература. На протяжении фестиваля, а он будет проходить 3 – 11 августа, тема синтеза искусств будет лейтмотивом всей концертной программы.
Об этом ZIK рассказала соосновательница и арт-директор LvivMozArt, главный дирижер в Опере и Филармоническом оркестре австрийского города Грац Оксана Лынив.
Начнется фестиваль в Дворце Потоцких Музыкально-литературным салоном, участники которого в формате круглого стола будут говорить о литературные и музыкальные источники в период музыкального расцвета как поколение Моцартов, так и литературного творчества Йозефа Рота – уже в ХХ веке.
На следующий день, 4 августа, впервые в истории Украины и Австрии будет проведен памятный концерт с посвящением писателю и журналисту, который родился в городке Броды на Львовщине, Йозефу Роту – одному из самых значительных немецкоязычных авторов ХХ века, чья драматичная судьба объединила украинскую, австрийскую и еврейскую историю и стала символом неразрывных связей Украины с Европой. По словам Оксаны Лынив, в 2019 году «имеем удивительную возможность отметить двойной юбилей Рота – 125 лет со дня рождения и 80 лет дня смерти, и это на самом деле уникальное событие».
Концерт состоится в Бродах, возле остатков синагоги, разрушенной во время II Мировой войны. «Синагога предстанет настоящей кулисой уникального художественного действа с современной постановкой, видео-инсталляциями и символической программой, в которой будет задействовано более 200 художников и звездных солистов со всего мира», – рассказывает Оксана Лынив.
В программе концерта – сочинение современного украинского композитора Богданы Фроляк (Львов) Kyrie eleison и премьера произведения Авраама Броды (скрипка-перформанс, США), созданного специально по заказу фестиваля. Кульминацией станет выполнение масштабной Третьей симфонии Kaddish выдающегося американского композитора, дирижера и гуманиста Леонарда Бернстайна, сына еврейских эмигрантов, которые происходили с Ровенщины. Симфония написана с использованием каноническим текстам еврейских молитв, являются реакцией художника на события Холокоста и посвящена памяти Джона Кеннеди, который погиб за несколько недель до премьеры. «Это произведение стало мировым символом судьбы еврейского народа и посланием-посылом будущим поколениям – «Никогда снова!», – отмечает Оксана Лынив.
Исполнители – Академический симфонический оркестр «INSO-Львов», Львовский мужская хоровая капелла «Дударик». Солист – Пумеза Мацикиза (Южно-Африканская Республика).Чтец – Санни Мелез (Швейцария). Дирижер – Оксана Лынив.
В целом нынешний LvivMozArt – это около двух десятков (программа уточняется и дополняется) ярких музыкальных событий и для взрослых, и для детей.
В афише, в частности, опера-реквием известного украинского режиссера Влада Троицкого «IYOV» для препарированного рояля, ударных, виолончели и солистов, которая, отмечает Оксана Лынив, несколько лет назад возглавила список лучших современных опер мира. Создана по книге Иова из Ветхого Завета с использованием латинских сакральных текстов, опера «IYOV» – это синтетика жанров, которые впервые в мировой истории соединились вместе: опера, реквием и оратория.
В программе LvivMozArt – симфоническая, хоровая и фортепианная (в четыре руки) музыка, также – моноспектакль «Зеркало» (перформанс), программы «Путешествие Моцарта в Прагу» и «Волшебный перстень Вольфганга». Прозвучат, конечно же, произведения патрона фестиваля – Франца Ксавера Моцарта. Должна привлечь внимание публики и «Запрещенная музыка Третьего рейха» – это идея харьковчанина скрипача Валерия Соколова, которую он будет воплощать, как указано в программе фестиваля, с друзьями.
Будут разворачиваться события на нескольких площадках, и это, кроме упомянутых выше Дворца Потоцкого и площади возле синагоги в Бродах, – Львовская опера, филармония, трамвайное депо (перекресток ул. Витовского – Героев Майдана – Сахарова), Доминиканский собор.
Участники LvivMozArt – мировой славы музыканты из Соединенных Штатов Америки, Литвы, Германии, Швейцарии, Болгарии, Таиланда, Южно-Африканской Республики, Франции, Польши, Австрии и Украины. Кто приедет во Львов уже в третий раз, и это означает, что LvivMozArt имеет очень высокие рейтинги.
Хвала нашей Оксане Линей.
Татьяна Козырева,
для ИA ZIK
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