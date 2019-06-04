Музыка и литература: Во Львове состоится международный музыкальный фестиваль LvivMozArt

Тема нынешнего, уже третьего по счету, мероприятия – Музыка и Литература. На протяжении фестиваля, а он будет проходить 3 – 11 августа, тема синтеза искусств будет лейтмотивом всей концертной программы.

Об этом ZIK рассказала соосновательница и арт-директор LvivMozArt, главный дирижер в Опере и Филармоническом оркестре австрийского города Грац Оксана Лынив.

Начнется фестиваль в Дворце Потоцких Музыкально-литературным салоном, участники которого в формате круглого стола будут говорить о литературные и музыкальные источники в период музыкального расцвета как поколение Моцартов, так и литературного творчества Йозефа Рота – уже в ХХ веке.

На следующий день, 4 августа, впервые в истории Украины и Австрии будет проведен памятный концерт с посвящением писателю и журналисту, который родился в городке Броды на Львовщине, Йозефу Роту – одному из самых значительных немецкоязычных авторов ХХ века, чья драматичная судьба объединила украинскую, австрийскую и еврейскую историю и стала символом неразрывных связей Украины с Европой. По словам Оксаны Лынив, в 2019 году «имеем удивительную возможность отметить двойной юбилей Рота – 125 лет со дня рождения и 80 лет дня смерти, и это на самом деле уникальное событие».

Концерт состоится в Бродах, возле остатков синагоги, разрушенной во время II Мировой войны. «Синагога предстанет настоящей кулисой уникального художественного действа с современной постановкой, видео-инсталляциями и символической программой, в которой будет задействовано более 200 художников и звездных солистов со всего мира», – рассказывает Оксана Лынив.

Участник LvivMozArt группа KURBASY. Фото организаторов LvivMozArt

В программе концерта – сочинение современного украинского композитора Богданы Фроляк (Львов) Kyrie eleison и премьера произведения Авраама Броды (скрипка-перформанс, США), созданного специально по заказу фестиваля. Кульминацией станет выполнение масштабной Третьей симфонии Kaddish выдающегося американского композитора, дирижера и гуманиста Леонарда Бернстайна, сына еврейских эмигрантов, которые происходили с Ровенщины. Симфония написана с использованием каноническим текстам еврейских молитв, являются реакцией художника на события Холокоста и посвящена памяти Джона Кеннеди, который погиб за несколько недель до премьеры. «Это произведение стало мировым символом судьбы еврейского народа и посланием-посылом будущим поколениям – «Никогда снова!», – отмечает Оксана Лынив.

Участник LvivMozArt Академический симфонический оркестр «INSO-Львов». Фото организаторов LvivMozArt

Исполнители – Академический симфонический оркестр «INSO-Львов», Львовский мужская хоровая капелла «Дударик». Солист – Пумеза Мацикиза (Южно-Африканская Республика).Чтец – Санни Мелез (Швейцария). Дирижер – Оксана Лынив.

В целом нынешний LvivMozArt – это около двух десятков (программа уточняется и дополняется) ярких музыкальных событий и для взрослых, и для детей.

В афише, в частности, опера-реквием известного украинского режиссера Влада Троицкого «IYOV» для препарированного рояля, ударных, виолончели и солистов, которая, отмечает Оксана Лынив, несколько лет назад возглавила список лучших современных опер мира. Создана по книге Иова из Ветхого Завета с использованием латинских сакральных текстов, опера «IYOV» – это синтетика жанров, которые впервые в мировой истории соединились вместе: опера, реквием и оратория.

В программе LvivMozArt – симфоническая, хоровая и фортепианная (в четыре руки) музыка, также – моноспектакль «Зеркало» (перформанс), программы «Путешествие Моцарта в Прагу» и «Волшебный перстень Вольфганга». Прозвучат, конечно же, произведения патрона фестиваля – Франца Ксавера Моцарта. Должна привлечь внимание публики и «Запрещенная музыка Третьего рейха» – это идея харьковчанина скрипача Валерия Соколова, которую он будет воплощать, как указано в программе фестиваля, с друзьями.

Участник LvivMozArt Валерий Соколов, скрипка. Фото организаторов LvivMozArt

Будут разворачиваться события на нескольких площадках, и это, кроме упомянутых выше Дворца Потоцкого и площади возле синагоги в Бродах, – Львовская опера, филармония, трамвайное депо (перекресток ул. Витовского – Героев Майдана – Сахарова), Доминиканский собор.

Участник LvivMozArt BLJO /Баварский молодежный симфонический оркестр. Фото организаторов LvivMozArt

Участники LvivMozArt – мировой славы музыканты из Соединенных Штатов Америки, Литвы, Германии, Швейцарии, Болгарии, Таиланда, Южно-Африканской Республики, Франции, Польши, Австрии и Украины. Кто приедет во Львов уже в третий раз, и это означает, что LvivMozArt имеет очень высокие рейтинги.

Участник LvivMozArt Иовиц Иванович, аккордеон. Фото организаторов LvivMozArt

Участница LvivMozArt Виви Вассилева, ударные. Фото организаторов LvivMozArt

Хвала нашей Оксане Линей.

Татьяна Козырева,

для ИA ZIK

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