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Новости » Регионы 4 июня, 2019, 16:57
Мужчина на Закарпатье за три часа собрал 150 кг грибов

150 килограмм за раз: Закарпатец поделился грибным рекордом.

Василий рассказал Шпонтак Mukachevo.net, что собирали грибы на Перечинщине, с 06:00 до 09:30 утра. Всего собрали до 150 килограмм грибов.

Мужчина родом из Ужгородщини, но сейчас проживает в Нью-Йорке, поэтому все грибы забирает с собой.

«Мы поделимся с друзьями украинцами в Нью-Йорке и украинской церковью, местный священник уже нас ждет», – рассказал Василий Шпонтак.
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грибыновости Украины
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2019-06-04 17:34 :06