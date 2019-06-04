Матч между «Карпатами» и «Волынью» закончился с сухим счетом

Матч между львовскими «Карпатами» и луцкой «Волынью» на домашнем стадионе зелено-белых завершился со счетом 0:0.

Об этом передает Пресс-центр ФК «Карпаты».

Плей-офф. 04.06.2019, 19:00. Львов, стадион «Украина». 10 104 зрителя. Солнечно. +25°С

Арбитр – Денис Шурман (Вишневое, Киевская обл.).

Ассистенты арбитра: Сергей Приступа, Евгений Петраков (оба – Киев).

Четвертый арбитр – Александр Дердо (Черноморск, Одесская обл.).

Делегат ФФУ – Сергей Задорожняк (Черновцы).

Наблюдатель арбитража – Сергей Задіран (Днепр).

«КАРПАТЫ»: Кучинский, Мегремич, Ковтун, Федецкий, Кльоц, Онгла, Бусько (Слива, 87), Мякушко, Гуцуляк, Ди Франко (Мендес, 76), Понде (Дебелко, 82).

Запасные: Пеньков, Авраменко, Толочко, Лях.

В.а. главного тренера – Александр Чижевский.

«ВОЛЫНЬ»: Недилько, Симинин, Болденков, Неплях, Цюпа, Курко, Бартулович, Хагназари, Кожанов (Богомаз, 90), Западня (Климец, 24), Волошинович (Козьбан, 68).

Запасные: Когут, Ульянов, Маткобожик, Рябов.

Главный тренер – Андрей Тлумак.

Предупреждения: Бусько, 45+1, Федецкий, 47, Онгла, 55, Слива, 90+1, Кльоц, 90+4 – Симинин, 4, Цюпа, 24, Болденков, 76.

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