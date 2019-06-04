Маркарова представила нового руководителя Государственной налоговой службы

Министр финансов Украины Оксана Маркарова и руководитель Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов. Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Коллективу Государственной фискальной службы (ГФС) 3 июня представили нового руководителя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергея Верланова.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

«Нового главу Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова представила сегодня коллективу фискальной службы Министр финансов Украины Оксана Маркарова», – говорится в сообщении.

Министр обозначила три основные составляющие работы вновь созданной службы. Так, главной ее задачей должно стать развитие прозрачных отношений с налогоплательщиками. Для добросовестных налогоплательщиков налоговая является надежным партнером, для тех, кто не платит налоги, – жестким.

В то же время важное внимание будет уделяться развитию самой службы, ее работники должны получать достойное материальное обеспечение и достойную заработную плату. Сама же налоговая служба как институт должен высоко оцениваться и уважаться в обществе.

Маркарова также подчеркнула, что период перехода фискальной службы в налоговую и таможенную должно быть незаметным для бизнеса, и стать одним из факторов развития экономики.

В свою очередь председатель ГНС отметил, что налоговая служба находится фактически в нескольких шагах от старта полноценного выполнения обязанностей относительно администрирования налогов и единого взноса

«Функционал нашей службы должен быть готовым к достаточно быстрой трансформации. Времени мало, будем двигаться очень динамично. ГНС открыта к сотрудничеству с международными донорами и партнерами по ее дальнейшей трансформации в сервисную службу европейского образца», – отметил Верланов.

По его словам, в течение последних лет уровень сотрудничества с бизнесом был достаточно высоким, но налоговая служба имеет и в дальнейшем улучшать уровень сервиса для всех типов бизнеса. Будут внедряться решения, которые будут направлены на клиента, прозрачность и антикоррупционность.

Напомним, на должности руководителей таможенной и налоговой служб претендовало 14 человек.

Справка ИA ZIK.

18 декабря 2018 года Кабмин постановил реорганизовать Государственную фискальную службу Украины и образовать Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу. В конце марта 2019 года Кабинет министров принял решение об объявлении конкурса на должности главы Государственной налоговой службы и председателя Государственной таможенной службы.

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