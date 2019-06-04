Кинофестиваль «Молодость» объявил победителей

В субботу, 1 июня, в Киеве были объявлены победители 48-го Киевского международного кинофестиваля «Молодость».

Об этом сообщает УНН.

Фото УНН

Кинофестиваль имел свою изюминку, говорит директор КМКФ «Молодость» Андрей Халпахчи.

«Значительно вырос уровень украинского кино. И это очень приятно, потому что раньше нам было иногда даже стыдно ставить украинские фильмы в главную программу, потому что они проигрывали иностранным фильмам. Сегодня, к счастью, такого нет. Не все являются победителями, но конкурентная способность украинского кино безусловно сегодня существует», – комментирует он.

Жюри фестиваля просмотрело около 3,5 тыс. фильмов. Гран-при КМКФ получила кинолента «Дикий» французского режиссера Камия Видаль-Наке. В фильме рассказывается про мужскую проституцию, к которой вынужден прибегнуть главный герой, чтобы найти любовь и свободу, к которым он стремится.

«Этот фильм – это не история из реальной жизни, а лишь приглашение взглянуть на жизнь парня, у которого нет ничего за плечами, кроме вытянутой руки, которую он предлагает принять зрителю», – комментирует исполнитель главной роли в ленте Феликс Марито.

Победитель, кроме «Скифского оленя» получил денежный приз в размере 10 тыс. долл. от официального партнера фестиваля и спонсора Гран-при – лотереи «Лото-Забава» от оператора государственных лотерей «М.С.Л.».

«Очень важно иметь надежных партнеров. Мы должны понимать, что во всем мире лотерейные компании являются донорами кинематографа. В рамках кинофестиваля мы увидели много фильмов – новозеландских, британских, которые содержат логотип лотереи той или иной страны. Потому что за границей вместо налога лотерея финансирует кинематограф.

И я счастлив, что мы работаем с «М.С.Л.» уже около 20 лет, и каждый год ощущаем эту надежную помощь», – говорит Халпахчи.

Для «М.С.Л.» поддержка отечественного кинематографа и различных социальных проектов – философия бизнеса.

«Мы поддерживаем так долго Гран-при для того, чтобы страна наша – Украина – присматривалась, что происходит с кино. Потому что в разные годы были разные периоды развития. Очень важно, чтобы на этом этапе другие компании присоединились к поддержке развития киноискусства. Это естественно для лотерейных операторов многих стран», – говорит вице-президент компании «М.С.Л.» Евгений Власенко.

«М.С.Л.» наследует европейскую практику развития киноискусства в Украине, но имеет свою изюминку. За рубежом все без исключения лотерейные операторы отчисляют средства на развитие киноискусства. Это – одно из условий для получения лицензии. Зато«.С.Л.» поддерживает украинское кино добровольно.

«Это наша очень важная социальная позиция. Нас никто не заставляет. Мы считаем, что это очень важно.

Мы благодаря тому, что поддерживаем Гран-при кинофестиваля, популяризируем идею, лотереи и социальные программы – это очень сочетаемые вещи, очень важные социальные объекты жизни нашей страны», – добавляет Власенко.

Кстати, играть в лотереи любит актер Морито. В комментарии журналистам он уточнил, что, время от времени, покупает билеты, потому что так делал его дедушка.

«Я не знаю, как у вас в Украине, но я покупаю время от времени мгновенные лотереи – это напоминает мне о дедушке. Он всегда это делал и предлагал мне», – говорит Марито.

Следующий КМКФ «Молодость» должен состояться через год. В «М.С.Л.» планируют расширить поддержку кинофестиваля.

«Все будет зависеть от того, насколько, в том числе и государство, отстроит для лотерейных операторов условия для повышения результатов нашей работы», – резюмировал вице-президент компании «М.С.Л.».

Напомним: 25 мая в столичном кинотеатре «Киев» стартовал 48-й кинофестиваль «Молодость», фильм открытия показали одновременно в двух залах кинотеатра.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.