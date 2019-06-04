«Криминал» за незаконное обогащение будут открывать только после 12 тыс. необлагаемых минимумов, – АП

Согласно с президентским законопроектом о незаконном обогащении, уголовная ответственность будет наступать только тогда, когда сумма необоснованных активов будет превышать 12 тыс. необлагаемых минимумов. АП сознательно пошла на увеличение этого размера, чтобы антикоррупционные органы не распылялись на мелкие дела, которые не представляют большой опасности для государства.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

Он рассказал: президентский законопроект о незаконном обогащении предусматривает не только привлечение к уголовной ответственности, но и возможность конфискации необоснованных активов.

«Эту норму в законодательство внесли еще в 2015 году, но то формулирование, которое было в законе, не давало возможности применения на практике. Мы его изменили и теперь появилась возможность такого подхода», – рассказал Рябошапка.

По его словам, это современный мировой тренд, к которому прибегают во многих странах.

«Это дает возможность более эффективно подходить к борьбе с коррупцией. Также такой подход предусмотрен конвенцией ООН против коррупции. Он полностью снимает риски по презумпции невиновности», – отметил заместитель главы АП.

Также документ дает возможность применять такие нормы к делам, ранее открытых НАБУ и САП.

«Эти материалы могут быть использованы снова. В порядке гражданской процедуры НАБУ и САП могут обратиться в суд с просьбой взыскать необоснованные активы в доход государства», – пояснил Рябошапка.

В случае принятия закона, уголовная ответственность будет наступать только, если размер таких активов будет от 12 тыс. необлагаемых минимумов, то есть около 11 млн 500 тыс. грн.

«Таким образом приоритезируются усилия наших антикоррупционных органов, чтобы они не занимались мелкими делами и не тратили государственные ресурсы на наказание коррупционеров, которые не представляют большой общественной опасности для страны», – рассказал Рябошапка.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

«По гражданской процедуре, НАБУ на базе своих материалов будет готовить иск, сравнивая доходы и активы чиновника. Далее он подается в Высший антикоррупционного суда, где материалы будут представлять прокуроры САП. ВАС будет рассматривать эти дела коллегиально в составе 3 судей. И детективы НАБУ, и прокурор смогут объяснить, почему активы считают необоснованными и какая связь между ними и лицом, против которой будет подан иск. Ответчик должен объяснить, почему его активы нужно считать легальными или добытыми в соответствии с законных доходов», – рассказал Рябошапка.

Он отметил: по статистике, из 65 дел, закрытых из-за отмены статьи о незаконном обогащении, около трети попадают в сферу действия уголовного права. Все остальные – в шкалу гражданской процедуры и взыскания необоснованных доходов.

«То есть, фактически, материалы, которые были наработаны ранее, могут быть реализованы сегодня», – подчеркнул представитель АП.

Он добавил: есть возможность, что в четверг законопроект попадет в повестку дня. Если документ пройдет через парламент, уже вскоре закон таки примут.

В то же время Рябошапка подчеркнул: президентский законопроект не имеет ничего общего с тем законом, который его отменил Конституционный суд.

«Редакция не содержит даже ссылки о необходимости доказывания законности приобретения активов каким-либо доказательствами. Поэтому нет смысла говорить, что норма, заложенная в проект, нарушает принцип презумпции невиновности», – заверил Рябошапка.

Как сообщалось ранее, на сайте ВР появился законопроект Зеленского о незаконном обогащении.

Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский

Читайте больше новости о: Владимир Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.