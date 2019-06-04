Крымский «суд» хочет оставить Бекирова за решеткой еще на два месяца

На 6 июня назначено рассмотрение ходатайство следователя ФСБ о продлении меры пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову – содержание в СИЗО.

Об этом со ссылкой на адвоката Исляма Велиляева передает Крым.Реалии.

«Следствие, вероятно, будет выдвигать ходатайство о продлении ареста еще на два месяца, мотивировав это тем, что до сих пор не закончены следственные действия. Защита же надеется на здравый смысл суда. Хочется верить, что на этот раз суд нас услышит и примет единственно верное решение – перевести Бекирова под домашний арест», – считает адвокат.

Как сообщалось, накануне правозащитная организация Amnesty International опубликовала обращение с призывом присоединиться к акции в поддержку арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российская власть держит в СИЗО Симферополя и его здоровья постоянно ухудшается.

Жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный «суд» Симферополя арестовал Бекирова.

Эдема Бекирова подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активиста обвиняют в распространении и транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.