Конституционный Суд рассмотрит дело относительно роспуска парламента в форме устного производства

Сегодня, 4 июня Большая палата Конституционного Суда Украины на своем заседании рассмотрела вопрос относительно определения формы конституционного производства в деле по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Об этом передает пресс-служба КСУ.

Большой палатой Конституционного Суда Украины постановлено Определение о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, согласно статье 75 Закона «Про Конституционный Суд Украины» Большая палата Конституционного Суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным.

Открытая часть пленарного заседания Большой палаты Конституционного Суда Украины относительно рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» состоится 11 июня 2019 года в 10 часов.

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