Коломойский продавил комитет по ТЭК: рынок электроэнергии хотят перенести

Комитет по ТЭК Верховной Рады на внеочередном заседании за закрытыми дверями проголосовал за проект закона, предусматривающий перенос запуска нового рынка электроэнергии на 3 месяца.

Об этом пишет на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Виктория Войцицька, сообщает Обозреватель.

Как сообщают журналисты, их не пустили на заседание – двери зала были закрыты изнутри.

По мнению политолога Кирилла Сазонова, такие методы – это стиль рейдерских атак олигарха Игоря Коломойского, который не раз заявлял о необходимости отмены реформы энергорынка. «Комитет ВР по ТЭК проголосовал законопроект о» домашним СЭС «(солнечные электростанции, – ред.). Только депутаты постарались и в эту борьбу за домашние СЭС и зеленый тариф незаметно «зашили» переноса рынка электроэнергии на 3 месяца.

Через СНБО не получилось это сделать, из Кабмина посылают, то решили попробовать через Раду. Из интересного: Решение приняли с третьей попытки! Делали это фактически за закрытыми дверями! То есть рейдерские методы лоббистов интересов Коломойского во всей красе не только в бизнесе, но и в Верховной Раде. Тихо зашиваем нужные вещи в законопроект с совершенно другой по сути названием, замыкаемся и голосуем до тех пор, пока не будет принято нужно заказчику решение.

Затем выносим в зал в расчете на то, что большинство прочитает только название и поверит на слово выступления докладчика. Быстро голосуем и пытаемся вытянуть необходимые 226 «за». Депутаты верят красивой имени и комитета, ловкость рук и никакого мошенничества. Игорь Валерьевич – доволен. Хорошая попытка, дорогие ребята, но нет», – пишет политолог.

Как известно, введение рынка электроэнергии, на котором настаивали европейские партнеры Украины, запланировано на 1 июля. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости своевременного введения нового рынка.

На прошлой неделе Верховная Рада дважды отказалась поддержать законопроекты, направленные на перенос даты введения рынка электроэнергии.

Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем считает, что бизнесмен Игорь Коломойский делает все для того, чтобы отложить на неопределенный срок запуск энергорынка, и такое открытое вмешательство частного лица в экономической и политической жизни страны выглядит странным не только в европейской стране, но и на постсоветском пространстве. «В производстве ферросплавов и металлургии, где сосредоточены интересы Коломойского, она составляет до 50% структуры себестоимости. Свободный рынок грозит лидеру группы «Приват» многомиллиардными потерями. И сейчас делается все, чтобы этот процесс отложить на неопределенный срок», – заявил политик.

Напомним, что накануне СНБО оставила открытым вопрос о рисках введения рынка электроэнергии.

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