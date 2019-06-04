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Новости » Мир 4 июня, 2019, 11:55
Климатический кризис наносит серьезный вред здоровью человека, – ученые

В докладе экспертов из 27 академий науки было установлено, что глобальное потепление наносит серьезный вред здоровью людей и ставит под вопрос будущее человечества.

Экстремальные погодные условия приведут к еще большим жертвам, однако существуют серьезные косвенные последствия глобального изменения климата, начиная от распространения различных болезней, передающихся комарами, к ухудшению психического здоровья, – пишет издание Guardian.

Новый доклад Научного консультативного совета европейских академий наук рассмотрел научные доказательства влияния глобального потепления на здоровье. Экстремальные погодные условия, такие как тепловые волны, наводнения и засухи имеют не только краткосрочное воздействие, но и долгосрочное. «Глобальное изменение климата влияет на психическое здоровье и вызывает посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность, злоупотребление психоактивными веществами и депрессии», – говорится в сообщении.

Ученые также обеспокоены влиянием экстремальной погоды на производство продуктов питания, поскольку исследования показали снижение урожайности основных культур на 5-25% в Средиземноморском регионе в ближайшие десятилетия. В докладе говорится, что даже небольшие сокращения в потреблении мяса могут привести к значительному сокращению выбросов углерода, а также положительно повлиять на здоровье.

Доклад предупреждает о том, что с повышением температуры и увеличением количества комаров и клещей, растет риск распространения различных заболеваний. Также может возрасти риск возникновения пищевых отравлений, поскольку бактерии сальмонеллы процветают в теплых условиях, отмечено в докладе. Ученые даже обнаружили, что резистентность кишечной палочки к антибиотикам повышается в более горячих условиях.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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климатновости мираПсихическое здоровьеклиматический кризисздоровье человека
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2019-06-04 13:53 :11