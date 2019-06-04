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Новости » Политика 4 июня, 2019, 23:35
Кличко зовет Саакашвили стать главой «Удара»

Мэр Киева Виталий Кличко решил идти со своей партией «Удар» на досрочные выборы Верховной Рады.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook, сообщает Украинская правда.

«Удар» идет на досрочные парламентские выборы», – заявил Кличко.

Он предложил партнерам присоединиться.

«Я остаюсь лидером партии «Удар», а Михеилу Саакашвили предлагаю стать главой партии», – отметил мэр столицы.

Он также пообещал поддержку Президенту Владимиру Зеленскому, если его действия будут совпадать с устремлениями партии «Удар».

Кличко заверил, что лично сам в Раду не пойдет и останется мэром Киева.

«У меня есть много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать. Я остаюсь мэром столицы, чтобы они стали реальностью. Так будет честно и правильно!» – заявил он.

 

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досрочные выборыМихаил Саакашвилиновости Украиныновости политикиУДАР Виталий Кличко
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