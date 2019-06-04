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Новости » Экономика 4 июня, 2019, 21:15
Гривна на межбанке немного оправилась после падения

4 июня котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 – 27,15 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США – 27,11 – 27,15 гривны;

Евро – 30,50 – 30,54 гривны.

4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 – 27,23 гривны за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 4 июня на уровне 26,95 гривны.
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2019-06-04 23:37 :38